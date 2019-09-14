سوريا – أكدت مجموعة “لوفر أوتيل” الفندقية الفرنسية توصلها لاتفاق يهدف لافتتاح فندقين اثنين في العاصمة السورية دمشق، وفقا لبيان نشرته وكالة “فرانس برس”.

وأضاف البيان أن هذين الفندقين “سيفتتحان قريبا تحت العلامة التجارية لمجموعة لوفر أوتيل”، حيث تم إبرام الاتفاق بين “شركة نزهة اللوجستية” السورية و”شريك تتعامل معه مجموعة لوفر أوتيل في الشرق الأوسط”.

وأكد البيان أن “هذا الاتفاق يحترم القانون الدولي وجميع التوجيهات الدولية الخاصة بسوريا”.

وكان موقع The Syria Report أكد أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه مع شركة غربية في مجال الفندقة منذ بدء الأزمة السورية سنة 2011.

وصارت مجموعة “لوفر أوتيل” فرعا من شركة “جن جيانغ” الصينية سنة 2015، كما تحوز على أكثر من 1500 من الفنادق المنتشرة في 54 بلدا، بتصنيفات تتنوع من نجمة واحدة إلى 5 نجوم.

المصدر: “لوفيغارو”