العراق – انطلقت في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق فعاليات النسخة السابعة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي بمشاركة أكثر من مئة فيلم، وجاءت نسخة هذا العام تحت شعار “الاحتفاء بالسينما العربية”.

وشهد المهرجان مشاركة ممثلين ومخرجين وعاملين في صناعة الأفلام من كافة قارات العالم تنافسوا على جوائزه.

المخرج السينمائي الهولندي من أصول كردية إبراهيم سلمان أشار إلى أن المهرجان خطوة مهمة على طريق بلورة ماهية السينما الكردية، معتبرا أن مهرجانات كهذه فرصة مجدية على صعيد تبادل الخبرات بين العاملين في السينما من كل البلدان والثقافات المتنوعة.

وشارك سينمائيون عرب من مصر وتونس وفلسطين وسوريا والجزائر ودول عربية أخرى في مهرجان دهوك حاملين معهم أفلامهم.

وتميزت هذه النسخة من المهرجان باحتفائها بالسينما العربية التي يبدو أن لها تأثيرا مباشرا على السينما الكردية التي تحاول أن تستفيد من هذا التفاعل للوصول إلى العالمية.

وكالات