إسبانيا – اكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إنه كان مجبرا على تحضير فرق لمواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإن هذا الأمر جعل منه مدربا أفضل.

قائد البرسا كان منافسا دائما “للسبيشل وان” في إسبانيا عندما درب ريال مدريد، كما واجهه أكثر من مرة عندما تولى مورينيو تدريب فرق أخرى.

وتابع -في مقابلة صحفية- “دائما ما أقول إنني مدين للاعبين دربتهم، والذين لم أدربهم وخلقوا مشاكل ومنافسة حقيقية لي في المباريات”.

وأضاف “لم أدرب ميسي يوما ولكن واجهته في أكثر من مباراة، وجعل مني مدربا أفضل لأنني كنت مضطرا للتحضير أكثر للمباريات (لإيقاف خطورة ميسي)”.

وختم “عندما أتحدث عن ميسي.. هذا لا يعني أنني أتجاهل اللاعبين الكبار الذين واجهتهم أيضا”.

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