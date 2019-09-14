انجلترا – ألحق فريق نوريتش سيتي الهزيمة الأولى في الموسم الحالي بضيفه مانشستر سيتي (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية أصحاب الأرض كل من، الإسكتلندي كيني ماك لين، ولاعب خط الوسط تود كانتويل، والمهاجم الفنلندي تيمو بوكي، في الدقائق (19، 29، 50) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والإسباني رودريغو هيرنانديز، هدفي السيتي، في الدقيقتين (45، و88) على التوالي.

ورفع نوريتش سيتي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب “البريمير ليغ”.

ومن جهة أخرى، أسدى نوريتش سيتي خدمة كبيرة لفريق ليفربول، متصدر الدوري برصيد 15 نقطة، بفوزه على وصيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي توقف رصيده عند 10 نقاط، بعد الهزيمة الأولى له في الموسم، ويحتل مركز الوصافة في الدوري.

المصدر: RT