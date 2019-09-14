فرنسا – افاد الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أمس الجمعة، إن لاعبه البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا يستطيع المشاركة في مباراة الفريق المقررة اليوم السبت أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي.

وإذا خاض نيمار مباراة اليوم ستكون الأولى له مع الفريق منذ مايو/أيار الماضي، إذ شهدت الفترة الماضية جدلا هائلا بشأن رحيل نيمار عن صفوف الفريق.

وكان البرازيلي الدولي انتقل لسان جيرمان في صيف 2017 مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الإسباني والبالغ 222 مليون يورو.

ويمتد عقد اللاعب مع سان جيرمان حتى 30 يونيو/حزيران 2022، ولكن الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا حول إمكانية انتقاله لناد آخر أو عودته لبرشلونة.

وقال توخيل، “أشعر بسعادة بالغة لأن فترة الانتقالات انتهت”، مشيرا إلى أنه يتعين على نيمار أن يتفهم غضب مشجعي الفريق الباريسي نظرا لما حدث في الفترة الماضية وغيابه عن صفوف الفريق في المباريات الأولى بالدوري الفرنسي.

وختم أنه “مقتنع من أنه سيعطي كل شيء ليحقق أهدافنا”.

يذكر أن مشاركة نيمار حاجة ملحة لفريق العاصمة الفرنسية، لأن نجمي الفريق الآخرين كليان مبابي وإدينسون كافاني سيغيبان بسبب الإصابة.

وسيغيب نيمار الأربعاء المقبل عن أولى مباريات الفريق في دوري الأبطال أمام ريال مدريد بسبب عقوبة الإيقاف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد تصريحاته ضد حكام “تقنية فيديو الحكم المساعد” عقب إقصاء فريقه من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

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