ألمانيا – اشتكى باكو ألكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، من المعاملة السيئة التي تلقاها من بعض جماهير برشلونة الإسباني، خلال الفترة التي أمضاها داخل ملعب “كامب نو” بين عامي 2016 و2018.

وتحدث ألكاسير، لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، قائلا: “هناك أناس كثيرون عاملوني بشكل رائع في برشلونة، لكن هناك من عاملني بطريقة سيئة للغاية”.

وأضاف: “لاعبو البارسا تعاملوا معي بطريقة جيدة، وأغلب المشجعين كذلك، على الرغم من معاملة بعضهم لي بصورة سيئة، لكن الذين تعاملوا معي جيدًا يستحقون احترامي”.

وأبدى ألكاسير، رضاه بالفترة التي أمضاها ضمن صفوف البارسا، رغم خوضه 37 مباراة فقط على مدار عامين، مضيفًا: “لقد فعلت ما في وسعي، وفي النهاية القرار للمدرب”.

وأكمل: “من الصعب للغاية أن تتمكن من المشاركة بصفة منتظمة مع وجود مهاجم بحجم لويس سواريز”.

ويستعد ألكاسير لمواجهة فريقه السابق، عندما يحل برشلونة ضيفًا على دورتموند، الثلاثاء المقبل، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتوقع الدولي الإسباني أن تحظى المباراة بأجواء جماهيرية مثيرة، نظرًا لكونها أولى مواجهات فريقه في البطولة وأمام منافس كبير.

واستطاع ألكاسير هز شباك كافة منافسي دورتموند في البوندسليجا هذا الموسم، إذ سجل 5 أهداف خلال 4 جولات حتى الآن.

المصدر : كووورة