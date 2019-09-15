أول تغريدة للحلاني بعد نجاته من الموت بأعجوبة

أول تغريدة للحلاني بعد نجاته من الموت بأعجوبة

لبنان – نشر الفنان اللبناني و”فارس الغناء العربي” عاصي الحلاني أول تغريدة له على “تويتر” بعد الحادث الذي تعرض له وكاد يودي بحياته، بسبب تعثر حصانه وسقوطه فوقه وتعرضه لكسور ورضوض.

وطمأن المطرب والموسيقى عاصي الحلاني محبيه ومتابعيه على “تويتر” إلى تحسن وضعه الصحي وأنه بخير ويتماثل للشفاء، واعدا بلقاء جمهوره عما قريب.

وقال في تغريدته:”إلى جميع الأحباء والأوفياء أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً…! لكم مني كل الحب والتقدير”.

والحادث الذي تعرض له الحلاني بسقوطه عن جواده، لم يكن بسيطا وعرضيا كما روجت له وسائل الإعلام بل كان خطيرا ونجا منه بأعجوبة.

والحقيقة أن الحلاني نجا من الموت بمعجزة. في البداية، قيل إنه سقط عن جواده، وهي ليست المرة الأولى التي يكبو فيها جواد بخياله، فيسقط عنه الفارس. وجرى الحديث عن إصابة عرضية، مع رضوض، وأن الموضوع لا يستحق!. والصحافة تداولت الأمر وكأنه مجرد حدث بسيط وعابر. لكن تبين أن الإصابة ليست بسيطة، ولا عابرة وأن عاصي نجا من خطر جسيم، وسقطة كادت تكون كارثية، حسبما كتب صديقه الإعلامي جمال فياض.

المصدر:RT