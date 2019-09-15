فسطين – أصيب 46 فلسطينيًا بينهم طفلة بعمر 6 سنوات، امس بجروح، إثر مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، إن “طواقمها تعاملت مع 46 إصابة خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية”.

وأوضحت بأنها تعاملت مع إصابة لطفلة بعمر 6 سنوات، أُصيبت بالرأس بقنبلة غاز مباشرة، حيث تم نقلها للمستشفى.

وبحسب الجمعية؛ تنوعت الاصابات ما بين الاختناق والرضوض من جراء السقوط وحروق باليد واختناق بالغاز.

وكانت الحصيلة الأولية لعدد المصابين في وقت سابق السبت، هي 7 مصابين، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

الأناضول