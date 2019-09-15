ليبيا – تمكن عناصر وحدة التزييف والتزوير بقسم البحث الجنائي بنغازي أمس السبت من ضبط شخص بحوزته ماكينة تصوير وتزوير الكتيبات الخاصة بالمركبات الآلية.

المكتب الإعلامي للبحث الجنائي بنغازي أوضح أنه عند الانتقال إلى مكان الجاني المدعو “ب.ش” تم ضبط 5000 كتيب سيارة مزور وبدون إجراءات رسمية والموافقة الأمنية الخاصة بقسم المرور والترخيص بمديرية أمن بنغازي.

وأشار قسم البحث الجنائي إلى أنه تم إعتقال الجاني ومصادرة الطابعة وكافة الكتيبات المزورة وإحالة محضر التحقيق إلى النيابة العامة.

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