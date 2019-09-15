ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت وفداً من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية الرجبان وذلك لبحث سير العمل في البلدية وأبرز احتياجاتها.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة آليات وصول الخدمات التي تقدمها الحكومة المؤقتة للبلدية إضافة إلى المشاريع التي تنفذها الحكومة في البلدية وتلك التي من المزمع تنفيذها خلال المدة القادمة.

وبحث الاجتماع سير عمل البلدية وأبرز المختنقات والاحتياجات التي تواجه العمل والمواطنين في تلك المنطقة .حيث تعهد الثني بتلبية كل تلك الاحتياجات.

ومن جهته،ثمن الوفد عمل رئيس الحكومة في خدمة المواطنين في كل ربوع البلاد،مجددين الدعم للحكومة المؤقتة باعتبارها الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الممثل الشرعي لكل الليبيين.