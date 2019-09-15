ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن سلاح المليشيات خارج شرعية الدولة يمثل العقبة والمشكلة الرئيسية للأوضاع فى ليبيا ، موضحاً أنه في حال تم تطبيق الترتيبات الأمنية في طرابلس ستحل 80% من مشكلة ليبيا.

الدرسي أوضح فى تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع” أمس الأول أن أي إتفاق لا يتضمن نزع سلاح المليشيات المسلحة وتحرير طرابلس من قبضة جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة الذى نهبوا أموال الشعب الليبي لن يكتب له النجاح.

وأضاف الدرسي أن أي اتفاق لابد أن يتضمن نزع سلاح المليشيات وضرورة إخراجها من طرابلس ووضع جدول زمني لذلك بإشراف لجنة دولية نزيهة بالإضافة لضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكتابة الدستور في إطار زمني محدد.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن بلاده أصبحت ساحة لتصفية الحسابات والصراعات وأبرزها الصراع الإيطالي والفرنسي فى ليبيا، مؤكداً وجود مشكلات وعقبات في ليبيا خلقها المجتمع الدولي نفسه.