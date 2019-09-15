ليبيا – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت أن الإرهاب إستخدم في تدمير سوريا وليبيا ووسط أفريقيا واليوم يهدف إلى إستنزاف الدولة المصرية.

وجاء تصريح السيسي في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الشباب المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان “تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا” والتي تناولت تطور وتنامي الإرهاب في المنطقة وعودة مقاتلي “داعش” وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك ” الروسية.

وإختتم السيسي كلمته بالقول:” إن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي للمنطقة”.