ليبيا – قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش إن الحرب على الإرهاب ليست تقليدية ويصعب وضع إطار زمني لحسمها، مشيراً إلى أن ما يجري في ليبيا هو اجتثاث جماعات إرهابية بيدها أسلحة ودعم إقليمي وحاضنة في مدينة مصراتة.

المسماري شدد في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أمس السبت على أن تركيا تدعم بقوة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، لافتاً إلى أن الجيش يقاتل تنظيماً إخوانياً دولياً تدعمه دول إقليمية تحتضن عناصر إرهابية وتمكنهم من وسائل إعلام وأبواق لنشر أفكارهم.

وأشار إلى أن الجيش سيدخل طرابلس بشكل حاسم وسريع بعد استنزاف قدرات الميليشيات المسلحة، مؤكداً على أن القوات المسلحة معنية بأرواح المدنيين في ضواحي العاصمة.

أما عن الأصوات التي تنادي بعودة الفيدرالية في ليبيا علق المسماري مؤكداً أنه يجب استرداد الأمن والاستقرار في ليبيا قبل الحديث عن تطبيق أي نظام سياسي في البلاد، معتبراً أن الكيانات السياسية والاجتماعية والبرلمان يعود عليهم هذا الأمر لكن الجيش مهمته تطهير البلاد من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.