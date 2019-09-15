ليبيا – نعى قائد التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب القادة الميدانيين الذين تم اغتيالهم بوساطة طيران تركي مسير.

المحجوب إعتبر في تصريح لصحيفة “الإتحاد” أن الطرف الآخر المتمثل في حكومة الوفاق يقاتل من أجل الميليشيات لتصبح ليبيا “صومالاً” آخر لكن قوات الجيش يقاتلون من أجل الوطن وليصبح لليبيا جيش وتكون حرة ذات سيادة.

وأوضح أن حكومة الوفاق تقاتل من أجل تركيا والإخوان وسيلقون مصيرهم في “مزبلة التاريخ”، لافتاً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تفخر بأن يكون لديها رجال وأبطال مثل هؤلاء الشهداء ومن سبقهم.