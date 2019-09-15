تركيا – تعرض المصري محمد النني لاعب بشكتاش التركي للطرد، في أولى مبارياته مع فريقه الجديد أمام مضيفه غازي عنتاب، في الجولة الرابعة من عمر الدوري التركي لكرة القدم.

وتلقى النني البطاقة الحمراء بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء عقب التحام بدون كرة مع النيجيري كايودي لاعب المنافس، ليتم طرد الثنائي، علما بأن زميل الدولي المصري، الكرواتي فيدا، تعرض للإقصاء في بداية اللقاء (الدقيقة 6).

وخسر بشكتاش في أول مباراة للنني بنتيجة 3-2، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط متراجعا للمركز الـ11، فيما رفع غازي عنتاب رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري التركي.

وانضم النني إلى بشكتاش قادما على سبيل الإعارة من صفوف أرسنال الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي، بنية البيع.

وكان النني قد لعب في صفوف المقاولون العرب في مصر، ثم بازل السويسري وأرسنال الإنجليزي قبل الإعارة إلى بشكتاش.

المصدر: وكالات