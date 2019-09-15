الولايات المتحدة – افادت مسؤولة أمريكية، الأحد، إن وزارة الطاقة في الولايات المتحدة، مستعدة لعرض جزء من مخزونها النفطي في السوق، بهدف تحقيق الاستقرار لإمدادات الطاقة العالمية.

جاء ذلك في تصريحات لمستشارة البيت الأبيض “كيليان كونواي”، الأحد، لقناة فوكس نيوز الأمريكية.

وذكرت “كونواي”، إن وزارة الطاقة الأمريكية على استعداد لتعويض أي نقص في الإمدادات، عقب تعرض منشأتين نفطيتين تتبعان أرامكو لهجوم بالقذائف، السبت.

وأعلنت السعودية، السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي المملكة؛ جراء هجوم عليهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي”.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، عقب الهجوم: حسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج شركة أرامكو.

الأناضول