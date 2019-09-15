ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن معارك تحرير بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب الغربي من الإرهابيين والعصابات المسلحة علاوة على معارك الدفاع عن الكفرة من المرتزقة والغزو الخارجي تم خلالها فقدان كوكبة من الشهداء.

امغيب أكد في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” على أن ذلك لم يزيدهم إلا إصرار على مواصلة النضال والسير على نفس الطريق في ماوصفها بـ”حربهم المقدسة” ضد كل الطامعين في ذرة تراب واحدة من الأرض.

تصريحات امغيب تأتي بعد إغتيال آمر اللواء التاسع العقيد عبدالوهاب المقري والقائد الميداني بالقوة المساندة للقوات المسلحة من مدينة ترهونة النقيب محسن الكاني والجندي عبد العظيم الكاني باستخدام طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة طرابلس.