انجلترا – خفض بنك الاستثمار البريطاني ، توقعاتهِ لأسعار النفط، مشيرا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الضعف في نشاط قطاع الصناعات التحويلية العالمي، وزيادة الإحتمالات لخروجٍ غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع بنك الاستثمار البريطاني أن يبلغ متوسط سعر خام برنت خمسة وستين دولارا للبرميل في العامين الحالي والمقبل، انخفاضا من تقديراته السابقة البالغة تسعة وستين دولارا، كما تشيرُ تقديراتُ البنك إلى أن متوسط سعر الخام الأمريكي خمسة وثمانين دولارا للبرميل في العام الحالي، وستين دولارا في العام المقبل، مقارنةً مع توقعاته السابقة التي بلغت واحد وستين دولارا واثنين وستين دولارا على الترتيب.

وقال البنك إن أسعار النفط لا تزال تتأثرُ بعوامل سلبية على صعيد الاقتصاد الكلي حول العالم، مضيفا أن التوترات التجارية وتباطؤ نشاط التصنيع لا يزالان يؤثران على الطلب.

رويترز