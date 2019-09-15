السعودية – تراجعت بورصة السعودية في بداية التعاملات الأسبوعية، الأحد، بنسبة 2.3 بالمئة، بعد يوم على هجوم تعرض له معملان لعملاق النفط السعودي “أرامكو”.

وأعلنت السعودية، السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي المملكة؛ جراء هجوم عليهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي”.

وبحلول الساعة (10.13 بتوقيت مكة المكرمة)، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية “تأسي”، بنسبة 2.3 بالمئة أو 180 نقطة إلى 7651 نقطة.

وتراجعت أسهم 156 شركة في بداية تعاملات اليوم، مقابل ارتفاع سهمين اثنين، من أصل 193 شركة مدرجة في البورصة.

وأمس السبت، قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان: حسب التقديرات الأولية، أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج شركة أرامكو.

الأناضول