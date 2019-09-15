بومبيو يتهم طهران بالوقوف وراء الهجمات على منشأتي النفط في السعودية

بومبيو يتهم طهران بالوقوف وراء الهجمات على منشأتي النفط في السعودية

الولايات المتحدة – اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه لا دليل على انطلاق الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” السعودية من أراضي اليمن، وحمل إيران المسؤولية عنه.

وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في “تويتر” امس أن “إيران شنت قرابة 100 هجوم على السعودية في وقت يتظاهر فيه (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير خارجيته محمد جواد) ظريف بالانخراط في الدبلوماسية”.

كما اتهم السلطات الإيرانية بأنها شنت “هجوما غير مسبوق ضد إمدادات الطاقة العالمية على خلفية الدعوات الموجهة إليها إلى وقف التصعيد”، مضيفا: “لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن”.

وفي تغريدة أخرى حث وزير الخارجية الأمريكي المجتمع الدولي على الإدانة بصورة “علنية وقاطعة لهجمات إيران”.

وأكد أن الولايات المتحدة وشركاءها وحلفاءها ستعمل من أجل “ضمان بقاء أسواق الطاقة مزودة بشكل كاف وإخضاع إيران للمساءلة عن تصرفها العدائي”.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية في وقت سابق من السبت أنها نفذت هجوما واسعا استهدف معملي “أرامكو” في حقلي النفط بقيق وهجرة خريص، وشاركت فيه 10 طائرات مسيرة.

المصدر: RT