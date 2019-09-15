العراق – باشرت ملاكات الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع الوكالة اليابانية الدولية (جايكا) بتأهيل ميناء خور الزبير للمرحلة الثانية ضمن مشاريع هيئة القرض الياباني.

وذكرت الشركة في بيان أن “الأعمال جارية على قدمٍ وساق لتأهيل وصيانة القنوات الملاحية وانتشال الغوارق وتنفيذ ساحات لترحيب الشاحنات للحد من الاختناقات الحاصلة في الموانئ وتنفيذ رصيف نفطي بطول ( 340 ) مترا وحوض ترسيب والاهتمام بالخدمات العامة والصحية”.

واشار البيان إلى أن “مشاريع هيئة القرض الياباني للمرحلتين الأولى والثانية الممنوحة لموانئ العراق من قبل الوكالة اليابانية الدولية ( جايكا ) قد استثمرت على أحسن وجه”.

وكالات