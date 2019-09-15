واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بحث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية المضي قدما بتوقيع معاهدة للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

جاء هذا الإعلان في تغريدتين نشرهما ترامب امس السبت على حسابه في “تويتر”. وأشار ترامب إلى أن الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ التحالف الوثيق بين البلدين.

وأضاف أنه “يتطلع إلى مواصلة المباحثات” مع نتنياهو بشأن توقيع الاتفاقية بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية خلال لقائه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر الجاري.

المصدر: RT