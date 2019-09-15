أبوظبي – تكبدت البورصات العربية خسائر شبه جماعية في نهاية تداولات الأحد، بعد يوم على هجوم تعرض له معملان لعملاق النفط السعودي “أرامكو”.

وأعلنت السعودية، امس السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي المملكة؛ جراء هجوم عليهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي”.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.05 بالمئة إلى 7749 نقطة، لتتخلى عن جميع مكاسبها المحققة خلال العام الجاري، بضغط رئيس من هبوط أسهم البتروكيماويات.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.72 بالمئة إلى 1535 نقطة، مع هبوط شبه جماعي للأسهم يتصدرها “الأهلي المتحد” بنسبة 1.74 بالمئة و”البحرين الوطني” بنسبة 1.29 بالمئة و”جي أف اتش” بنسبة 0.4 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.64 بالمئة إلى 2869 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية مثل “إعمار مولز” بنسبة 1.55 بالمئة و”سوق دبي المالي” بنسبة 1.44 بالمئة و”أرابتك” بنسبة 1.17 بالمئة.

وانخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.58 بالمئة إلى 15023 نقطة بفعل ضغوط بيعية للمؤسسات المحلية.

ونزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.44 بالمئة إلى 5073 نقطة، مع تراجع أسهم “أبوظبي الأول” بنسبة 0.66 بالمئة و”الدار العقارية” بنسبة 1.34 بالمئة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.26 بالمئة إلى 6234 نقطة، ونزل المؤشر الرئيس بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4733 نقطة، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.35 بالمئة إلى 5725 نقطة.

في المقابل، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.76 بالمئة إلى 1807 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الاتحاد للسجائر” بنسبة 3.8 بالمئة و”الأهلي” بنسبة 3.2 بالمئة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.02 بالمئة إلى 4021 نقطة، مع ارتفاع أسهم “المها للسيراميك” بنسبة 1.8 بالمئة و”مسقط للتمويل” بنسبة 1.45 بالمئة و”ريسوت للأسمنت” بنسبة 1.2 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الأردن: بنسبة 0.76 بالمئة إلى 1807 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 4021 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.05 بالمئة إلى 7749 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.72 بالمئة إلى 1535 نقطة.

دبي: بنسبة 0.64 بالمئة إلى 2869 نقطة.

مصر: بنسبة 0.58 بالمئة إلى 15023 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.44 بالمئة إلى 5073 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 6234 نقطة.