أوكرانيا – صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن لديه “الكثير” مما يريد قوله لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب ضمن اجتماع لـ”رباعية النورماندي”.

وقال زيلينسكي ردا على سؤال صحفي عما سيقوله لبوتين عندما يلتقيه وجها لوجه: “لدي الكثير جدا مما أريد قوله”.

وأجاب زيلينسكي بنعم عن سؤال آخر يتعلق بما إذا كان يعمل على وضع استراتيجية ما في العلاقات مع روسيا.

وفي وقت سابق ذكر الرئيس الأوكراني أنه يأمل في أن يبحث مع بوتين موعد عقد لقاء قمة بصيغة “رباعية النورماندي” لتسوية الأزمة الأوكرانية، والتي تضم كلا من ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا.

وكان الزعيمان الروسي والأوكراني قد أجريا مكالمة هاتفية السبت الماضي، أشادا خلالها بعملية تبادل المحتجزين التي أنجزها الطرفان في وقت سابق من ذلك اليوم، كما بحثا مسائل تسوية النزاع جنوب شرق أوكرانيا.

وذكر الكرملين أن الأجواء في العلاقات بين موسكو وكييف “بات تتغير” على وقع صفقة تبادل المحتجزين.

المصدر: “نوفوستي”