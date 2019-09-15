السودان – افاد شاهد في الجلسة الخامسة من محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إن شركة يمثلها تابعة للجيش زودت دولة مجاورة بتجهيزات عسكرية مقابل مبالغ تسلمتها من البشير خلافا للقانون.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، فقد بدا في محاكمة السبت أحد الشهود وكأنه يدعم أقوالا سابقة للبشير بقوله إن الشركة التي يمثلها والمملوكة من الجيش تلقت أموالا من الرئاسة.

وقال صادق يعقوب شاهد الدفاع عن البشير وممثل “هيئة التصنيع الحربي السودانية” التابعة للجيش “استلمنا مبلغ مليون ومئتي ألف دولار نقدا وأرسلنا بقيمتها معدات عسكرية لدولة مجاورة”، دون الكشف عن اسم الدولة.

وكانت محكمة في الخرطوم في نهاية شهر أغسطس، وجهت إلى الرئيس السوداني المعزول تهمة حيازة أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهو يواجه في حال إدانته عقوبة الحبس لأكثر من عشر سنوات.

وأعلن القاضي حينها أن السلطات ضبطت في منزل البشير مبالغ 6,9 ملايين يورو ونحو 351 ألف دولار و5,7 ملايين جنيه سوداني (110 آلاف يورو)، متهما الرئيس المعزول بحيازتها “من مصدر غير مشروع” و”التصرف بها بطريقة غير مشروعة”.

المصدر: أ ف ب