سعودية – افادت شركات سعودية للبورصة المحلية، الأحد، إنها تواجه نقصا في إمدادات اللقيم الخاص بعملياتها الإنتاجية، منذ أمس السبت.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49 بالمئة) لبعض شركاتها التابعة في المملكة ابتداءً من أمس السبت.

وذكرت الشركة في إفصاح لبورصة السعودية اليوم، أنها تعمل حالياً على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي؛ وسيتم الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات جوهرية.

بينما قالت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)، إن نقصا في إمدادات مواد اللقيم لمصانع الشركة بنسبة 50 بالمئة.

بينما ذكرت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، أنها تواجه هي الأخرى نقصا في إمدادات بعض مواد اللقيم بنسب متفاوتة تقدر بحوالي 30 بالمئة.

والسبت، أعلنت جماعة “الحوثي” في اليمن، استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين بـ 10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان الرياض إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ”أرامكو”.

وأرامكو، تعد أكبر شركة نفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي 9.8 ملايين برميل يوميا، بينما (سابك)، هي رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم.

وبعد إعلان أرامكو أمس، قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن استهداف منشأتين تابعتين للشركة، شرقي المملكة، نتج عنه “توقف بشكل مؤقت في عمليات الإنتاج”.

وأوضح في بيان: “حسب التقديرات الأولية، أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج شركة أرامكو”.

الأناضول