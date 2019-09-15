الكويت – أفادت صحيفة “الراي” الكويتية، مساء امس باختراق طائرة مسيرة أجواء الكويت وتحليقها فوق قصر الأمير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية المعنية “تلقت بلاغا يفيد بأن طائرة مسيرة من دون طيار (درون) اخترقت أجواء الكويت فجر السبت وعندما وصلت إلى محيط دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 مترا”.

وأوضحت مصادر لـ”الراي” أن “الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشعلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت”.

وأضافت المصادر أن الطائرة “قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت”.

ولم تذكر المصادر المحلية أي تفاصيل إضافية حول ملابسات هذا الحادث.

المصدر: الراي