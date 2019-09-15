غريفيث يحذر من تصعيد عسكري عقب هجمات الحوثيين على منشأتي النفط في السعودية

غريفيث يحذر من تصعيد عسكري عقب هجمات الحوثيين على منشأتي النفط في السعودية

اليمن – أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من ضرب جماعة “أنصار الله” الحوثية منشأتين نفطيتين سعوديتين، مؤكدا أن مثل هذه الهجمات تهدد أمن المنطقة.

وجاء في بيان صدر اليوم السبت عن غريفيث إنه “يعرب عن قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، والتي تبناها اليوم أنصار الله”.

واعتبر غريفيث، حسب البيان، أن “هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية”، داعيا “جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس”.

وحث المبعوث الأممي الأطراف”على منع تكرار حوادث كهذه”، موضحا أنها “تشكل تهديدا خطيرا على الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلا، وتعرض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر”.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية في وقت سابق من السبت عن تنفيذ هجمات على معملين نفطيين لشركة “أرامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أثار إدانات دولية واسعة.

وقالت سلطات المملكة عبر إعلامها الرسمي إن صادرات النفط من المنشأتين لم تتوقف جراء الضربات وهي لا تزال مستمرة في الإنتاج، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم.

المصدر: RT