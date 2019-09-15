“فايننشال تايمز”: عملة “ليبرا” التي أعلنها “فيسبوك” تثير قلقاً بين دول الاتحاد الأوروبي

“فايننشال تايمز”: عملة “ليبرا” التي أعلنها “فيسبوك” تثير قلقاً بين دول الاتحاد الأوروبي

سويسرا – أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” الأحد أن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة لفيسبوك عن عملتها المشفرة “ليبرا”، وسط قلق متنام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في 26 بنكا مركزيا من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنكلترا سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل الاثنين.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي ليبرا للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها.

ولم ترد فيسبوك حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل العادية.

وانتقدت دول من بينها فرنسا وألمانيا علنا مشروع ليبرا، وقالت إنه يشكل تهديدا لسيادة دول الاتحاد الأوروبي

وكالات