الولايات المتحدة – قاوم الملاكم البريطاني تايسون فيوري إصابته المبكرة بقطع فوق عينه اليمنى ليفوز بإجماع آراء الحكام على منافسه السويدي أوتو فالين في مدينة لاس فيغاس الأمريكية فجر اليوم الأحد.

وأجمع الحكام الثلاثة على فوز فيوري بالنقاط، بواقع:116-112 و117-111 و118-110.

وكان من المتوقع أن يفوز فيوري بسهولة لكن المهمة أصبحت أصعب بسبب الجرح في الجولة الثالثة ونزيف الدماء أمام فالين المتماسك، إلا أنه حافظ في النهاية على سجله الخالي من الهزيمة.

وقال فيوري في مقابلة بعد فوزه: “كان نزالا رائعا. تعرضت لإصابة في العين وهذا غير مسار المباراة، في معظم الوقت لم أكن أرى بوضوح وتعرضت لإصابة أخرى”.

ويستعد فيوري الآن لمباراة إعادة ضد الأمريكي ديونتاي وايلدر في شباط المقبل بعد تعادل مثير للجدل في النزال الأول في ديسمبر الماضي، وقال فيوري بهذا الخصوص: “ديونتاي وايلدر. أنت المنافس القادم. هذا النزال منحني دفعة قوية قبل مواجهة 22 فبراير والآن أمامي بعض الوقت لأتعافى من الجرح ولقضاء وقت مع العائلة”. وحقق فيوري البالغ 31 عاما انتصاره الـ29 (20 منها بالقاضية) مقابل تعادل وحيد ولا يزال بدون هزيمة خلال مسيرته الاحترافية. فيما تعرض فالين البالغ 28 عاما لهزيمته الأولى خلال مسيرته الاحترافية مقابل 20 انتصارا. المصدر: رويترز + rsport.ria.ru