إسبانيا – افاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، إن الكولومبي خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد، سعيد ببقائه ضمن صفوف النادي الملكي.

وذكرت صحيفة “الكونفيدينشال” الإسبانية، أن رودريجيز أبدى سعادته ببقائه في ريال مدريد، وفقًا لقرار مدربه زين الدين زيدان، الذي رحب باستمراره رفقة الويلزي جاريث بيل.

وأبدى خاميس استعداده للدخول في الفريق والحصول على مكان منتظم بتشكيلة الميرينجي مرة أخرى.

وارتبط رودريجيز بالرحيل عن ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والانضمام لصفوف نابولي، حيث رغب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق الجنوب، في لم شمله مع اللاعب مجددًا بعدما تواجد الثنائي معًا في ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وقضى خاميس الموسمين الماضيين في صفوف نادي بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، قبل أن يعود للميرينجي مجددًا عقب نهاية فترة الإعارة، ويبقى في مدريد بعد الإصابات العديدة بصفوف الفريق.

المصدر: كووورة