ماذا سيقدمه الربط الكهربائي بين العراق والخليج .. حقائق ومؤشرات مستقبلية؟

ماذا سيقدمه الربط الكهربائي بين العراق والخليج .. حقائق ومؤشرات مستقبلية؟

العراق – أبرمت وزارة الكهرباء اليوم الأحد ضمن فعاليات “منتدى العراق للطاقة” ٢٠١٩، عقداً مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (٤٠٠) ك.ف.

وستتحمل هيئة الربط الخليجي كلفة إنشاء الخطين، الذين سيكونان بطول، (٣٠٠ كم)، مقسمة على مسافتين، داخل العراق (٨٠ كم)، وداخل دولة الكويت (٢٢٠ كم).

وسيتم ربط الخطين بالمنظومة الوطنية (محطة الفاو التحويلية) (٤٠٠ ك.ف)، من جهة، وتكون امتداد للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبنفس المواصفات الفنية، المحددة (١٨٠٠ MVA).

ومن المؤمل استيراد (٥٠٠) ميكاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف ٢٠٢٠، وباسعار السوق الخليجية التنافسية التي سيتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز.

وتضمن الاتفاق بمرحلته الثانية، إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر) (HVDC)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين اوروبا.

وكالات