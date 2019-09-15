الولايات المتحدة – استعرض المقاتل البرازيلي، ميشيل بيريرا، مهاراته وحركاته “البهلوانية والأكروباتية” المثيرة، خلال نزاله ضد الكندي تريستان كونيلي، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

وقام البرازيلي خلال النزال بالقفز والدوران إلى الخلف بطريقة “بهلوانية – أكروباتية” في محاولة منه إصابة خصمه بالقدمين، حتى أنه أصبح يطارد خصمه في القفص بعد جملة من هذه الحركات.

ولكن كل هذه الحركات الاستعراضية لم تشفع، فقد خسر بالنقاط بقرار إجماع الحكام.

وكان من المفترض أن يواجه ميشيل بيريرا المقاتل الروسي سيرغي خاندجكو، إلا أن الأخير لم يتمكن من السفر إلى مدينة فانكوفر الكندية بسبب مشاكل متعلقة بالتأشيرة، وتم استبداله بكونيلي قبل 5 أيام من النزال.

المصدر: وكالات