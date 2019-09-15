العراق – أعلن التحالف الدولي، امس تكليف قائد أمريكي جديد لعملية العزم الصلب في العراق وسوريا بعد انتهاء مهام “بول ﻻﻛﺎميرا”.

وذكر التحالف، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن “اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺎت واﯾﺖ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﯿﻠﻖ اﻟﻤﺪرع اﻟﺜﺎﻟﺚ تولى ﻗﯿﺎدة ﻗﻮة اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ – ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻌﺰم اﻟﺼﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﻮل ﻻﻛﺎﻣﯿﺮا”.

وأضاف البيان، أن “اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﯿﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺠﻨﺮال ﻓﻲ ﻣﺸﺎة اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻛﯿﻨﯿﺚ أف ﻣﺎﻛﻨﺰي ﺟﻮﻧﯿﻮر ترأس ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزه اﻟﻔﯿﻠﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻓﻲ 23 اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺰﯾﻤﺔ اﻟﺤﺘﻤﯿﺔ ﻟﺪاﻋﺶ ﺑﻌﺪ ھﺰﯾﻤﺘﮫ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﯾﺎ”.

وغادر قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال بول لاكامرا، الأحد الماضي، العراق بعد انتهاء مهام عمله، مؤكدا مواصلة حكومة الولايات المتحدة تقديم الدعم للقوات العراقية.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

الأناضول