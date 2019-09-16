السودان – افادت لجنة أطباء السودان(غير حكومية)، فجر الإثنين، إنها وثقت 8 حالات وفاة خلال الفترة من 9 – 15 سبتمبر/آيلول الجاري، ضمن ألف حالة إصابة بالملاريا بمستشفى الفاشر التعليمي( حكومي) بولاية شمال دارفور(غرب).

جاء ذلك في تقرير صادر عن اللجنة الطبية، إحدى مكونات تجمع المهنيين السودان، قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد، اطلعت عليه الأناضول.

وأوضحت اللجنة الطبية أن التقرير هو أولي عن عدوى الملاريا بمستشفى الفاشر التعليمي منذ يوم الإثنين الماضي وحتى الساعة السادسة من مساء الأحد.

وأضافت” تم تسجيل ما لا يقل عن ألف حالة ملاريا بحوادث مستشفى الفاشر التعليمي والتي تستقبل الحالات الباطنية والجراحة فقط”.

وتابعت” تم تسكين 250 حالة بالمستشفى، وهنالك عدد كبير من الحالات الموجودة تم تشخيصها كملاريا دماغية مقاومة للعلاج، وتم توثيق ما لا يقل عن 8 حالات وفاة خلال المدة المذكورة”

وأشارت اللجنة الطبية إلى أن هذا التقرير لم يتعرض لحالات الملاريا بستشفي الفاشر للأطفال، ومستشفى الفاشر للولادة، مايعني أن عدد الإصابات والوفيات سيكون أكبر إذا ما تم حصر حالات الملاريا في هذين المستشفيين.

ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل السلطات السودانية على ما أوردته اللجنة الطبية

والأحد، حذرت لجنة أطباء السودان المركزية ، من تفشى مرض الملاريا في مدينتي نيالا والفاشر بإقليم دارفور، غربي البلاد.

وينتشر مرض الملاريا عندما تلدغ بعوضة شخصًا مصابًا بالعدوى مسبقًا، وتمتص الدم والطفيليات ومن ثم تلدغ شخصًا آخرًا.

الأناضول