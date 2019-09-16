إنسيني : لم أفكر مطلقًا في ترك نابولي

إنسيني : لم أفكر مطلقًا في ترك نابولي

إيطاليا – شدد لورينزو إنسيني نجم نابولي، على أنه يسعى لتقديم أداء جيد خلال مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال إنسيني في تصريحات لصحيفة إل ماتينو “أسعى لتقديم أداء رائع ضد ليفربول، نتطلع لحصد النقاط الثلاث”.

وعن حقيقة رغبته في مغادرة نابولي، أوضح “ما يهم هو أنني أتحلى بالهدوء، رغبتي دائمًا كانت البقاء، لم أفكر مطلقًا في ترك الفريق الإيطالي”.

وتابع إنسيني “لم أذهب إلى منيو رايولا من أجل الرحيل، سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص”.

ونوه “النادي قام بإبرام تعاقدات جيدة، نحن مجموعة رائعة ونستحق الفوز بشيء، يجب أن نذهب إلى أبعد حد ممكن في دوري أبطال أوروبا، أتمنى الوصول للنهائي وحصد اللقب”.

وحول أفضل هدف سجله في دوري الأبطال، علق “أول مباراة لي في التشامبيونزليج، هدف من ركلة حرة ضد بوروسيا دورتموند في ملعب سان باولو”.

المصدر: كووورة