سويسرا – وضعت قرعة كأس العالم للأندية التي أجريت، اليوم الاثنين، في مدينة زيوريخ السويسرية، الترجي التونسي (بطل إفريقيا) في مواجهة بطل آسيا.

وسيواجه مونتيري المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية)، الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد القطري (مستضيف البطولة)، وهينجين (بطل أوقيانوسيا).

ويشارك ليفربول الإنجليزي (بطل أوروبا)، وبطل أمريكا الجنوبية من الدور نصف النهائي مباشرة، علما بأنه لم يتحدد حتى الآن البطل في قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية.

وسحبت القرعة قبل نحو 3 أشهر من موعد انطلاق نسخة العام الحالي من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر للمرة الأولى، خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر المقبل.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

الدور الأول

السد القطري # هينجين سبورت (المباراة 1)

الدور الثاني

– الفائز من المباراة (1) # مونتيري المكسيكي (المباراة 2)

– بطل آسيا # الترجي التونسي (المباراة 3)

نصف النهائي

– الفائز من المباراة (3) # بطل أمريكا الجنوبية

– الفائز من المباراة (2) # ليفربول

المصدر: وكالات