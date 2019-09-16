ليبيا – قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج في جولة تفقدية لمنفذ امساعد البري للوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه المسافرين الليبيين في المنفذ.

الحويج أجرى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة جولة ميدانية لمنفذ امساعد البري شملت نقاط الأمن والمراكز الإدارية الحدودية بالمنفذ للوقوف علي سير العمل بالمنفذ البري من النواحي التي تهم المسافرين من وإلى جمهورية مصر.

وإطلع على الإجراءات الخاصة بسلامة وصحة المواطن من حيث التفتيش والتدقيق الصحي علي كافة البضائع الواردة عبر المنفذ.

وقد التقى الحويج والوفد المرافق له بصالح امعوض عميد بلدية امساعد ومسؤولي أمن المنفذ، مشدداً على أن حفظ كرامة المواطن وتذليل الصعوبات أمامه هي من أولويات الحكومة المؤقتة.

الحويج أكد على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تواصل مستمر مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لكافة المشاكل المتعلقة بسفر الليبيين عبر المنفذ بما يضمن أمن وكرامة المسافرين وإطلع أيضاً خلال جولته على الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية.



ومن جانبهم ثمن عميد البلدية ومدير أمن مساعد هذه الزيارة التي تؤكد حرص الحكومة المؤقتة على السعي الجاد والحثيث لحلحلة كافة المختنقات التي تواجه المسافرين الليبيين عبر المنفذ.



وفي ختام جولته أكد على أن أمن مصر هو من أمن ليبيا وأن الشعب الليبي والمصري شعب واحد في دولتين.

يشار إلى أنه رافق الحويج كل من وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدراء الادارات والمراقب المالي والمستشارين بالوزارة.

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