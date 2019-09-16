الخرطوم – اتفقت السودان وإريتريا، الإثنين، على احترام مبادئ السيادة الوطنية، ودعم السلام وتقوية الاستقرار في البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والدبلوماسية.

جاء ذلك، في تصريحات إعلامية لوزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، عقب ختام زيارة للرئيس الإريتري “أسياس أفورقي” إلى البلاد، تابعها مراسل الأناضول.

وأوضحت عبدالله، أن الزيارة فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، كما أكدت على رغبة القيادة بالبلدين في بناء العلاقة على التعاون المستند على الروابط الأزلية لخدمة مصالح شعبي البلدين”.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/ شباط 2018، بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

والسبت الماضي، وصل الرئيس الإريتري، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتسلم البرهان، في أغسطس/ آب الماضي رسالة خطية من أفورقي، تتعلق بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وزار البرهان في 14 يونيو/ حزيران الماضي، إريتريا، واتفق مع رئيسها على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.

الأناضول