سوريا – ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التشكيلات المسلحة الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد عرقلت عمل ممر أبو الظهور الإنساني لمنع خروج النازحين من تلك المنطقة.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، ألكسي باكين، في بيان أصدره مساء اليوم الأحد: “قامت التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد بعرقلة عمل ممر أبو الظهور الإنساني الذي فتحته الحكومة السورية، ومنعت خروج النازحين عبره، مهددة إياهم باستخدام الأسلحة”.

وأشار باكين إلى أن المسلحين نفذوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 34 عملية قصف استهدفت بلدات في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة.

ودعا مدير مركز حميميم في ختام البيان قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

المصدر: وكالات