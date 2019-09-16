ليبيا – اجتمع رئيس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأحد في العاصمة طرابلس بكل من رئيس أركان الوفاق محمد علي الشريف ورئيس ركن البرية لمسلحي الوفاق حسين عبدالله خليفة.

الاجتماع تناول وفقاً لمكتب السراج الإعلامي تطورات الأوضاع الميدانية في مناطق قتال مسلحيهم ضد القوات المسلحة وما تم إتخاذه من إجراءات لدعم مسلحي الوفاق بما يتناسب ومهام المرحلة الجديدة من خطة المواجهة ودحر ما وصفوه بـ”العدوان”. وتطرق المجتمعون إلى آليات العمل والتنسيق بين مسلحي الوفاق ومحاور وخطوط القتال. كما شارك بالإجتماع رئيس ركن بحرية الوفاق اللواء عبدالحكيم بوحولية ورئيس ركن السلاح الجوي للوفاق عميد علي أبودية الأبيض ورئيس ركن الدفاع الجوي للوفاق اللواء عبدالباسط بن جريد ورئيس ركن حرس حدود الوفاق اللواء نوري شراطى.