ليبيا – شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير أمس الأحد في اجتماع الدورة الاعتيادية الـ”43″ لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة بحضور محافظي البنوك العربية وصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والعديد من الشخصيات المصرفية والإقتصادية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس آخر التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وتداعياتها على الدول العربية.

كما بحث الحضور المستجدات على صعيد الرقابة المصرفية والشمول المالي ونظام المدفوعات والتسوية والتقنيات المالية الحديثة.