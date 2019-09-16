ليبيا – طالب الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ڤلافيو دي جاكومو بالإغلاق الفوري لجميع مراكز الاحتجاز في ليبيا وذلك في أعقاب إعتقال السلطات الايطالية لثلاثة مهاجرين بتهمة التعذيب والخطف جرت حسبما تداول إعلامياً في مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الزاوية بليبيا.

جاكومو قال في تصريح لمجموعة “آدنكرونوس” الاعلامية وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الاثنين :”يتعين إغلاق هذه المراكز تمامًا جميعها ونحن ندخل هذه المراكز من حين لآخر وفي ساعات قليلة في اليوم وليس دائما لأننا بحاجة إلى ترخيص و العناية الطبية ليست دائماً في نطاق تدخلاتنا”.

وأردف:”نحن نقوم بتوفير مستلزمات النظافة مراتب بطانيات ونفضل أن نجلب هذه الأشياء لكننا نعرف أن تواجدنا لا يضمن الحقوق للمهاجرين إنها مراكز تتمتع بظروف غير مقبولة ويجب إغلاقها”.

وإختتم الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية للهجرة حديثه بالقول :”حقيقة وجود التعذيب ليست بالأمر الجديد و نحن نفعل كل شيء لتخفيف المعاناة ولكن لا يمكننا تغيير هذا الوضع لأن السلطات الليبية هي من يسيطر على هذه المراكز وليس لدينا الحق في تغيير نظام إدارتها”.