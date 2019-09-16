ليبيا – أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب تقدم المجلس بطلب تحقيق للنائب العام ضد قرار وزير الداخلية في حكومة الوفاق بمنح جوازات سفر ليبية لسكان إقليم أوزو التشادي.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد قال :”القرار مرفوض شكلا ومضمونا وهو محاولة بائسة للتغطية على المرتزقة التشادية المقاتلين في صفوف ما يعرف بحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني”.

وإعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن القرار يعد انتهاكا خطيراً لأمن ليبيا القومي ، مضيفاً:” وقد راسلنا النائب العام اليوم وطالبنا بفتح التحقيق مع المدعو فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق في هذه الجرائم”.