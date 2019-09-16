واشنطن – صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن بلاده ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، مؤكدا أنه بلاده ستدعم حلفاءها في المنطقة.

تأتي تصريحاته، بعد تعرض منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية لهجمات تبنتها جماعة الحوثي، أدت إلى توقف نصف إنتاج الرياض من الخام.

كتب ترامب في تغريدة على تويتر، أن الولايات المتحدة بلد مصدر للطاقة، و”باتت أكبر منتج للطاقة في العالم” بمتوسط 12.5 مليون برميل يوميا.

وتابع: لسنا بحاجة إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، ولدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا.

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو”، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة “الحوثي” المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

لكن لم تعلن السعودية الجهة المسؤولة عن الاستهداف، في موقف نادر، حيث كانت تتهم عادة الحوثيين وإيران بدعمهم، وسط نفي متكرر من طهران.

وقالت الرياض إنها تجري تحقيقات في الهجوم، الذي أدى إلى فقدانها نحو نصف إنتاجها النفطي.

فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

الأناضول