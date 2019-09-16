ترامب : نعرف من نفذ الهجمات على السعودية لكن الرد رهن بموقف الرياض

ترامب : نعرف من نفذ الهجمات على السعودية لكن الرد رهن بموقف الرياض

واشنطن – ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من يقف وراء هجمات “أرامكو” ومستعدة للتحرك، لكنها تنتظر تقييم الرياض للحادث، وكيفية التعامل معه.

وكتب ترامب على “تويتر” مساء أمس الأحد: “تعرضت إمدادات النفط السعودية لهجوم. لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ونحن مستعدون (للتحرك) بناء على التحقق، لكننا ننتظر الاستماع للمملكة حول من يعتقدون أنه تسبب في الهجوم وما هي الشروط التي سنواصل العمل بموجبها!”.

وفي وقت سابق أكد ترامب أنه سمح باستخدام النفط من المخزون الاستراتيجي إذا دعت الحاجة لتجنب النقص في الأسواق، بعد هجمات “أرامكو”، في حين أعلن البيت الأبيض استعداد واشنطن للتحرك حال “تنفيذ إيران هجمات جديدة” على السعودية، لحماية المصالح الأمريكية.

وكان معملان تابعان لشركة “أرامكو” السعودية قد تعرضا فجر السبت لهجوم تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة.

وتبنت جماعة الحوثيين في اليمن المسؤولية عن الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين وجهوا أصابع الاتهام إلى طهران، محذرينها من مغبة مواصلة “استفزازاتها”.

المصدر: RT