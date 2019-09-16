توقعات بارتفاع برميل النفط إلى 75 دولارا إذا تجاوز توقف السعودية 6 أسابيع

توقعات بارتفاع برميل النفط إلى 75 دولارا إذا تجاوز توقف السعودية 6 أسابيع

الولايات المتحدة – أعلن بنك “غولدمان ساكس” أن تعطل إنتاج السعودية النفطي لمدة تتجاوز 6 أسابيع قد يدفع سعر “برنت” لتجاوز 75 دولارا للبرميل، رغم أن مدى تأثير الهجوم الذي استهدف “أرامكو” لم يتحدد بعد.

وأضاف البنك الأمريكي أن تعطل الإنتاج لهذه المدة في ظل المستويات الحالية لن يؤدي إلى زيادة أسعار النفط فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى السحب من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية “بكميات كبيرة بما يكفي لسد مثل هذا العجز لعدة أشهر، وإبقاء الأسعار على مستوياتها الحالية”.

وفي وقت سابق، نقلت “رويترز” عن مصادر أن عودة “أرامكو” السعودية إلى مستويات الإنتاج الطبيعية “قد تستغرق شهورا”، وذلك بعد تراجع إنتاجها النفطي بنحو النصف عقب هجمات على منشآت نفطية.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت الاثنين، إذ سجل مزيج “برنت” أكبر زيادة يومية منذ حرب الخليج عام 1991، بسبب هجمات يوم السبت التي أثرت على 5% من الإمدادات العالمية.

المصدر: رويترز