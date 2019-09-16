بغداد – أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “جنرال إلكتريك” عملاق الطاقة الأمريكي، جون رايس، الإثنين، إضافة 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العراقية في عام 2020.

وقال “رايس” في بيان إن “لدى الشركة عديد من المشاريع في العراق، منها معنية بإنتاج الطاقة، وأخرى في مجالي التوزيع ونقل الطاقة”.

ويعاني العراق من نقص إنتاج الطاقة الكهربائية، رغم توقيعه كثيرا من العقود الخاصة بإنشاء المحطات الكهربائية؛ إذ يأتي تكرار انقطاع الكهرباء على رأس شكاوى السكان.

وأشار “رايس” إلى أن الشركة ستزود محطة بسماية في البلاد، بأربعة توربينات غازية وأربعة مولدات، لإضافة 1500 ميغاواط، ويصعد إنتاجها إلى 4500 ميغاواط، ولتكون أكبر محطة منتجة للطاقة في العراق.

ويستورد العراق جزءً من طاقته الكهربائية من إيران، لتعويض النقص الذي تتعرض له المنظومة الوطنية خصوصا في فصل الصيف.

الأناضول