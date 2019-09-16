مصر – تعتبر رياضة ركوب الخيل من الهوايات المُحببة عند نجوم الفن، وهم بطبيعة الحال قد يضطرون لممارستها في سبيل تصوير مشهد بأحد الأعمال الفنية، ولكن يظل لكل جواد كبوة مهما كانت حرفية راكبها.

عاصي الحلاتي

آخر ضحايا الخيول كان المطرب اللبناني عاصي الحلاني، الذي سقط من على ظهر حصانه في بيروت، وأصيب بخدوش وكسر في أحد أصابع يده اليسري، ما استلزم نقله إلى أحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج.

وكان الحلاني يمتطي جواده داخل مزرعته، إلا أن الأخير انطلق بسرعة 80 كم/ الساعة، حيث اختل توازن المطرب اللبناني ليسقط من فوقه، إلا أن حالته الصحية شهدت تحسناً ملحوظاً.

كما أصيب عدد من مشاهير الفن بسبب الخيول، وهو ما سنرصده في المقال التالي:

أحمد السقا

من المعروف عن الفنان المصري أحمد السقا، مهارته في ركوب الخيل، وامتلاكه لإسطبل خيول في إحدى الطرق الصحراوية في مصر، ولكنه لم يسلم من خطأ حصانه عند قفزه من أحد الأسوار، حيث احتكت قدمه بالسور ليسقط الفنان من عليه في مشهد أثار فزع الموجودين حينها، إلا أنه أصيب ببعض الكدمات والخدوش.

حورية فرغلي

وأصيبت الفنانة حورية فرغلي بكسر في أنفسها بعد سقوطها من على ظهر حصانها، إذ أجرت عدداً من عمليات التجميل لمحاولة إصلاح أنفها، إلا أن كل الجراحات باءت بالفشل، ونتج عنها مضاعفات أثرت على الشكل الجمالي لأنف الفنانة، وحدوث تلف في مجري التنفس.

خالد النبوي

وتعرض الفنان خالد النبوي لإصابة بالغة في عموده الفقري، إثر سقوطه من فوق ظهر الحصان في أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل «واحة الغروب» بواحة سيوة، حيث نُقل إلى أحد مستشفيات القاهرة، وتبين حدوث كسر في إحدى فقرات ظهره، تستلزم إجراء جراحة عاجلة أو الخضوع لراحة لمدة تتراوح ما بين 6 إلي 8 أسابيع.

واضطر النبوي لاستكمال التصوير متحاملاً علي نفسه، وقد كان يتعاطي أدوية ومسكنات آنذاك، وبمجرد أن انتهى من تصوير مسلسله، سافر إلي إحدي الدول الأوروبية لتلقي العلاج.

وسائل اعلام مصرية