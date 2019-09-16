انجلترا – انتقد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، دفاع فريقه عقب التعادل مع واتفورد (2-2)، بمنافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي.

وتقدم الجانرز بهدفين دون مقابل، قبل أن ينجح واتفورد في العودة والتعادل (2-2) بعد أخطاء من سوكراتيس ودافيد لويز، بل وكان واتفورد هو الأقرب للفوز.

وقال أوباميانج في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “لم نتوقع عودة واتفورد، كنا نعلم أنهم سيحاولون الرجوع للمباراة”.

وأضاف “مع الأسف، لم نتمكن في التعامل معهم بشكل جيد، أشعر بأننا نهدي أهدافًا للمنافسين بكل سهولة، الأمر متروك لنا كي نتقدم في هذا الصدد”.

ورفض أوباميانج توجيه اللوم إلى أحد المدافعين بعينه بعدما أخطأ سوكراتيس في الهدف الأول، وتسبب لويز بركلة جزاء في الهدف الثاني، وانتقد الدفاع ككل، كما أصر على أن الأمور قد تكون مختلفة لو تواجد المهاجم المصاب لاكازيت.

وأردف أوبا “لا أريد أن أتهم أي شخص، بإمكانك أن تقول بأننا نحن المهاجمون كان بإمكاننا قتل المباراة وإحراز هدف ثالث، لذلك لن أقول إنه خطأ من شخص ما”.

وختم “أمر مخجل استقبال مثل هذه الأهداف، أعتقد أن غياب لاكازيت يؤثر علينا، نحن نعلم جيدًا أنه يجلب لنا الكثير في مثل هذا النوع من المباريات”.

المصدر: كووورة